Bruno Savate revela como conseguiu perder 9 quilos em 2 meses e mostra impressionante antes e depois! Veja as fotos

Há 24 min

Bruno Savate partilhou na sua página de Instagram a sua nova imagem. O ex-concorrente revelou que, depois de ter engordado, tinha vergonha de assumir o seu corpo e, por isso, decidiu mudar o seu estilo de vida. «Mostrar o meu corpo ultimamente não era confortável para mim, tinha vergonha de assumir publicamente o estado que estava a ficar. Disfarçava com roupas largadas e não tirava fotos sem roupa», escreveu, revelando o que o motivou a mudar.

O ex-concorrente tem partilhado toda a evolução do processo que iniciou em março e, na passada quinta-feira, mostrou os resultados dois meses depois. Bruno Savate já perdeu 9 quilos em 2 meses e deixou os seguidores impressionados com as fotos onde mostra as diferenças.

Bruno Savate conta que colocou um balão gástrico e que os resultados têm sido muito positivos. «Ainda não fez 2 meses desde que coloquei e já perdi 9 kgs» revela, em seguida, mostrando as diferenças.

«Estou neste momento ainda em processo de emagrecimento na @magicplace.aveiro , a fazer tratamentos de emagrecimento e a ser acompanhado pela nutricionista @mariajoao.nutricao. Estou no foco, e vocês mantenham o foco também!», escreve o ex-concorrente, realçando o seu empenho para chegar ao seu objetivo, que é perder 15 quilos no total, como já tinha anunciado quando partilhou o início do seu processo de emagrecimento.

