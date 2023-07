Há 23 min

Zé Lopes, comentador do programa «Casamento Marcado», esteve presente na Festa de Verão da TVI e arrasou com look colorido.

O comentador recorreu a um fato cor-de-rosa, que realça com o seu bronze de verão.

Recorde-se que, Zé Lopes realizou uma cirurgia para perder peso pois já se encontrava com um índice de massa corporal elevado e era pré-diabético.

Veja as imagens!