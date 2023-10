Cannes pelos olhos de Cristina Ferreira: Um destino apaixonante! Veja as fotos.

Há 19 min

Cristina Ferreira encontra-se num destino absolutamente apaixonante pela sua elegância e decidiu partilhar connosco várias fotografias deste sítio maravilhoso.

A apresentadora do «Big Brother» está em Cannes a participar na maior reunião mundial de executivos de televisão e entretenimento.

Cristina Ferreira tem deixado os seus seguidores sem palavras com as maravilhosas fotografias que tem partilhado de Cannes, cidade no sul de França, onde está a participar na MIPCOM 2023.



Na partilha de hoje, Cristina Ferreira mostra-se deslumbrante e escreve: «Je t’aime. Et toi?😜🇫🇷», que significa em português: «Eu amo-vos, e vocês?».

Veja aqui as maravilhosas fotografias partilhadas pela apresentadora.