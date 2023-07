Carolina Aranda arrasa com look festivaleiro! Veja o conjunto que usou no NOS Alive!

Há 2h e 18min

Carolina Aranda, vencedora da primeira edição do reality show «O Triângulo», recorreu às redes sociais, para partilhar o look que usou no festival NOS Alive.

«Primeiro Nos Alive e único dia em que tirei fotos», escreveu na legenda da publicação. Na caixa dos comentários os fãs não deixaram por dizer: «Lindaaa!»; «Linda e maravilhosa, como sempre»; «Que linda!», entre muitos outros.

Veja agora as imagens!

