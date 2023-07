Carolina Aranda e Inácia Nunes com planos em conjunto? Conheça o novo projeto que lançaram!

Há 50 min

Foi através das redes sociais que Carolina Aranda e Inácia Nunes anunciaram um novo projeto em comum. Na passada sexta-feira, dia 14 de julho, a vencedora e a ex-concorrente d’O Triângulo lançaram mais uma pista, ao revelar o nome do projeto: Dois em 1.

«O lançamento do “Dois em 1” está marcado para domingo (16/07) às 12h. Vemo-nos lá?», escreveram, na legenda da publicação feita no Instagram.

Hoje, dia 15 de julho, depois de uma onda de êxtase por parte dos fãs das duas, Carolina Aranda e Inácia Nunes desvendaram, finalmente, do que se trata o projeto. « É já domingo (16/07), às 12h que sai o nosso videocast ❤️‍🔥 Disponível no Spotify e YouTube! Ativem as notificações e lá nos vemosss 🎥», escreveram as duas na legenda da mais recente publicação feita no Instagram.

A vencedora e a ex-concorrente d’O Triângulo preparam-se, assim, para lançar o primeiro episódio de um videocast pensado e concebido pelas duas.