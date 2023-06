Carolina Aranda faz homenagem à mãe nas redes sociais: «Para sempre o teu dia»

Há 46 min

Carolina Aranda, vencedora da primeira edição do reality show «O Triângulo», recorreu às redes sociais, na passada quarta-feira, 14 de junho, onde fez uma partilha emotiva ao recordar a mãe.

Foi no «Portal do Tempo» que a jovem de Évora revelou que perdeu a mãe: «No verão de 2022, ela começou com um grande inchaço abdominal». «Fomos às urgências nessa noite e eu nessa noite, tive algum tipo de pressentimento, porque eu quis ir-me deitar para a cama dela e não fui e isso custa-me e não sei porque é que não fui», disse, em lágrimas.

«Consegui finalmente falar com a médica que estava responsável por ela e foi aí que o mundo desabou e que eu fiquei sem chão porque ela disse ‘já não há nada a fazer’ e faleceu». «Não há palavras, é perder uma confidente, é perder a casa, sem ser a casa física e isso é muito difícil, não ter por onde voltar», finalizou.

Ao longo do programa, Carolina Aranda teve momentos de «quebra» ao relembrar-se da mãe. Muito choro e emoção, mas sempre com o apoio de Inácia Nunes, colega que criou uma grande relação dentro da casa e que mais tarde, admitiu sentir uma química pela mesma.

Recorde aqui o Portal do Tempo da vencedora d'O Triângulo: