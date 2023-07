Carolina Aranda revela estar doente: «Vou recuperar e depois falamos». Saiba tudo

Há 26 min

Carolina Aranda partilhou na passada segunda-feira, dia 17 de julho, uma Story na sua página de Instagram onde comunicou aos seguidores que está «adoentada»: «Estou bastante adoentada, por isso estou mais ausente por aqui», começou por escrever, justificando a sua ausência nas redes sociais. « Vou recuperar e depois falamos como sinto que vocês realmente merecem», acrescentou.

A vencedora d’O Triângulo acabou por agradecer aos fãs todo o carinho que lhe têm enviado: «Estou a tentar ler todas as mensagens de carinho que me mandaram mas aos poucos porque não consigo estar muito tempo ao telemóvel», partilhou Carolina Aranda na legenda do Story que publicou.

Para além de divulgar o porquê da sua ausência nas redes sociais, a vencedora do reality show acabou ainda por «levantar o véu» de um projeto muito especial. Saiba tudo aqui!