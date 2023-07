Carolina Pinto faz bonita declaração a Marco Costa: «Eu sabia que seríamos 'qualquer coisa'»

Há 3h e 33min

Foi no passado domingo, dia 30 de julho, que Marco Costa celebrou os seus 33 anos de vida.

A noiva do pasteleiro, Carolina Pinto, recorreu às redes sociais para partilhar uma fotografia com Marco Costa a desejar um feliz aniversário: «Desde o primeiro dia eu sabia que «seríamos qualquer coisa». Que continue a ser assim, 'qualquer coisa' muito bonita e com muitas histórias por viver. Obrigada por me teres dado um dos melhores presentes da vida. A nossa filha.»

«Que este ano seja repleto de conquistas, amor, lealdade e muita paciência. Como tem sido até aqui! Amo-te», concluiu.