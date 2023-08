Carolina Pinto partilha momento ternurento com os filhos: «A sequência mais bonita que vão ver hoje»

Há 2h e 13min

Marco Costa e Carolina Pinto estão a aproveitar uns dias no Algarve, juntamente com os filhos. O casal tem partilhado com os seguidores vários momentos de cumplicidade durante as férias.

Esta terça-feira, 1 de agosto, Carolina Pinto partilhou uma sequência de fotografias, num momento ternurento com os dois filhos, Maria Emília e Vicente.

«Não consegui escolher só uma! A sequência mais bonita que vão ver hoje. Filhos queridos ❤️», escreveu Carolina Pinto na legenda da publicação.

«Minha família mais lindaaaa❤️», reagiu Marco Costa na caixa de comentários.