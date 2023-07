Casa dos Segredos: César Matoso faz partilha emocionante: «Que experiência maravilhosa»! Veja tudo

Há 41 min

César Matoso, ex-concorrente do reality show «Casa dos Segredos», tem partilhado nas redes sociais vários registos do seu dia-a-dia com os fãs.

O fadista e Gabriela Santana, entraram juntos no programa como casal, passado uns anos terminaram, mas reconciliaram-se e até hoje estão juntos.

Foi através do Instagram que o fadista fez uma publicação de uma atuação que fez e recebeu vários elogios: «Que experiência maravilhosa, cantar num espectáculo equestre», escreveu na legenda.

«Lindo como sempre»; «Parabéns César tenho gostado de ouvir cantar e nas marchas com a Gabriela»; «Parabéns César estás maravilhoso beijos», são alguns dos comentários.