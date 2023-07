Casa dos Segredos: É oficial: Wilson Teixeira já namora: «Pela boca morre o peixe». Saiba tudo!

Há 2h e 57min

ilson Teixeira, ex-concorrente da Casa dos Segredos, esteve em direto no programa «TVI Extra», no dia 14 de julho, onde contou como está a sua vida atualmente.

O ex-concorrente revelou que tem uma nova paixão e já anunciou nas redes sociais uma fotografia com a nova «parceira». Vanessa, é uma amiga de longa data, 11 anos de amizade: «Houve uma aproximação maior à cerca de um ano e meio, mais ou menos em que a Vanessa esteve a passar por uma fase difícil da vida dela que infelizmente afeta muita gente no País e no mundo», contou.

«Essa dificuldade que ela teve, foi uma depressão fez com que nós nos aproximássemos ainda mais e foi crescendo um sentimento», revelou.

Após uma semana, o ex-concorrente já pediu Vanessa em namoro e recorreu às redes sociais para partilhar o momento: «Pronto, agora é oficial. Não resisti mais e pedi-a em namoro. Não. Ela não me obrigou. Fui eu que quis. Sim, pela boca morre o peixe.», começou por escrever.



«E todas as vezes em que eu dizia “usar alianças, nunca…” ou “se casar fosse uma coisa boa, chamava-se caSORTE…” por causa dela já não fazem sentido».



«Tem mau feitio, mas é especial. E apresento-vos a Vanessa, oficialmente, como a minha namorada», frisou.



«Tenho vídeo do momento em que a pedi em namoro. Quem gostava de ver e saber mais sobre a maneira como fiz o pedido!?». Fique atento!