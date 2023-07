Casa dos Segredos: Wilson Teixeira encontrou o seu novo amor...uma amiga de longa data!

Há 1h e 6min

Wilson Teixeira, ex-concorrente da Casa dos Segredos, esteve em direto no programa «TVI Extra», onde contou como está a sua vida atualmente.

O ex-concorrente revelou que tem uma nova paixão e já anunciou nas redes sociais uma fotografia com a nova «parceira». Vanessa, é uma amiga de longa data, 11 anos de amizade: «Houve uma aproximação maior à cerca de um ano e meio, mais ou menos em que a Vanessa esteve a passar por uma fase difícil da vida dela que infelizmente afeta muita gente no País e no mundo», contou.

«Essa dificuldade que ela teve, foi uma depressão fez com que nós nos aproximássemos ainda mais e foi crescendo um sentimento», revelou.

Wilson Teixeira mostra-se bastante apaixonado e admitiu que ainda não houve um pedido de namoro: «É uma pessoa muito especial, tem um mau feitio como eu» «Estou à espera de ser pedido em namoro».