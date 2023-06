Casamento de Inês Mendes da Silva: Quem é a autora do vestido de noiva que tanto deu que falar?

Há 1h e 13min

O casamento de Inês Mendes da Silva, CEO da Notable e agente de muitas figuras públicas portuguesas, chegou às trending topics. A festa, e particularmente o vestido de noiva, deram muito que falar. O casamento aconteceu no sábado, dia 17 de junho, na Quinta do Perum em Sesimbra.

O vestido de noiva de Inês Mendes da Silva era um cai-cai. Destaque para os grandes laços na cintura. Além disso, a noiva usou uns sapatos de plataforma e um chapéu cheio de plumas. O vestido tinha gravado uma frase com muito significado para os noivos: «Não tem problema».

O tão falado vestido de noiva é da autoria de Pureza de Mello Breyner, estilista que tem um famoso atelier de vestidos de noiva em Lisboa.

No Instagram, Pureza de Mello Breyner publicou várias fotografias do vestido de noiva, descrevendo-o como «a cara» da grande protagonista do dia. «O vestido é a cara da Inês, e esse é o meu maior orgulho. Que cada noiva seja única, a melhor versão de si própria, que não vá mascarada de algo que não é.

Trabalhar com a Inês foi avassalador. Super profissional e sempre sem máscaras. Querida Inês, és mesmo muito especial. Se te consegui captar foi porque me deste liberdade e espaço para isso. Porque me ouviste como te ouvi. Porque deixaste. Porque te abriste e é assim mesmo que este processo deve ser. Uma fusão de nós duas.

Só consigo dizer “obrigada”. A todos os que perderam uns segundos a dar-nos os parabéns e a todos que conseguem ver para lá do tradicional.

E respondendo às muitas mensagens que tenho recebido todos dos dias:

-o tecido é tafetá de seda;

-sim, fomos nós que fizemos o 2.º look;

-sim, a Inês conseguia sentar-se na maior;

-sim, os laços da frente saíram para se sentar à mesa a jantar;

-sim, a cauda era amovível e bordada por nós;

-não, os laços não eram insufláveis!», declarou Pureza.

Percorra a galeria e veja as fotografias daquele que é descrito como um dos casamentos do ano.

