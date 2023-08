Casamento Marcado - A viver paixão ardente, Pollyanna e Márcia revelam fotos inéditas com os novos namorados!

Há 2h e 32min

A festa de aniversário de Francielle deu muito que falar e foi palco para a revelação de muitas novidades sobre as ex-pretendentes do Casamento Marcado. A ex-pretendente, que chegou a casar com Daniel Dias, utilizou o Instagram para partilhar uma Story na sua festa de aniversário onde convidou várias amigas que fez no programa.

O primeiro casal a ser revelado foi Pollyanna com o padrinho de casamento de Francielle: «Vou-vos revelar os verdadeiros casamentos, começamos aqui pelo meu padrinho e por outra concorrente, um casal!», adiantou Francielle.

De seguida, noutra Story, foi revelado «o casal número dois» Márcia, ex-mulher de Fernando Rodrigues, com um novo companheiro, em beijo escaldante.

Vários foram as Stories divulgadas onde as ex-protagonistas se mostram na companhia dos novos namorados e nas últimas horas têm sido recorrentes novas partilhas sobre estes novos amores.

