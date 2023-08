Casamento Marcado – Ana faz partilha polémica: «Às vezes, a vida pede algo diferente do habitual»

Hoje às 14:15

Ana Bento partilhou uma Story na sua página de Instagram onde deixou algumas palavras especiais aos seguidores. A ex-protagonista costuma partilhar textos inspiradores de diversos autores nas redes sociais, no entanto, desta vez, partilhou um texto, aparentemente, da sua autoria.

«Este calor convida a parar. Levar uma vida agitada não combina com a temperatura atual. Para mim é ok. Já sou de natureza calma. Agora, e quem não gosta de parar e apreciar o dolce far niente? É capaz de estar de rastos… Às vezes, a vida pede algo diferente do habitual. Aprendo ou luto com ela?», escreveu a ex-protagonista.

Lembramos que a ex-protagonista casou com um dos seus pretendentes, Ivo Silva, e ambos têm partilhado vários momentos em casal nas redes sociais, mostrando-se felizes.