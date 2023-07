Casamento Marcado: As fotos mais atrevidas de Andreia, a nova protagonista!

Hoje às 10:38

Andreia, a nova protagonista de Casamento Marcado, está a agitar o programa. A jovem tem muita energia e carisma. Nas redes sociais, Andreia partilha com os seguidores vários momentos do dia a dia, destacando-se algumas fotografias em fato de banho ou com visuais mais atrevidos. Percorra a galeria e veja tudo!

«Tenho 31 anos e sou uma empresária de sucesso. Sou do Seixal. Inscrevi-me porque entrei na casa dos 30 e achei que chegou o momento de assentar», explicou na sua apresentação.

Andreia considera-se «uma mulher mundana, cosmopolita e independente, que procura um homem divertido, que goste de desafios e queira ter uma boa aventura».

«Fisicamente descrevo-me como uma discoteca, porque eu mexo-me muito. Psicologicamente sou uma feira popular, por isso tem atenção à minha voz», brincou.

A nossa protagonista deu ainda a conhecer o seu histórico amoroso: «Tenho tido algumas relações falhadas e procuro alguém que me faça sentir novamente alguma coisa».

«Eu tive uma relação longa, começou na adolescência e acabou pelos 25 anos. Depois tive uma relação numa dinâmica diferente, que não era aquela tradicional. Depois disso não consegui ligar-me com mais ninguém», revelou.

Para a concorrente, o programa vai ser útil na busca do amor: «Sinto que vai ajudar-me a preparar-me e a estar disponível para que alguém me conheça e a voltar a gostar de alguém a sério».

