Casamento Marcado: Bruno escreve mensagem especial de parabéns a Lúcia! Saiba tudo

Há 1h e 42min

Lúcia Sabala casou-se com Bruno no programa Casamento Marcado. Lúcia esteve presente no programa «Goucha» onde revelou que o casal está junto.

No passado domingo, 9 de julho, Lúcia completou o seu 33º aniversário e Bruno partilhou, nas redes sociais, uma compilação de fotografias onde surge ao lado da companheira: «Parabéns! Bem vinda à versão 3.3, que todos os teus sonhos se realizem e que eu aqui esteja do teu lado para te ver festejar todas as tuas conquistas sempre de sorriso no rosto», escreveu Bruno.

