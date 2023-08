Casamento Marcado - Com provocações, Francielle mostra-se com o ex em clima de cumplicidade: «Estás cheiroso, fica longe de mim!»

Há 47 min

Francielle, ex-participante de Casamento Marcado que chegou a casar com Daniel Dias do qual o casamento não vingou, completou 27 anos recentemente e utilizou as redes sociais para partilhar vídeos e fotografias da sua festa de aniversário.

Entre os convidados estavam Márcia e Pollyanna, também ex-participantes de Casamento Marcado, já com novos namorados.

O «ex mais polémico» não faltou à festa, isto porque Ruben fio quem levou Francielle ao altar.

No vídeo podemos ouvir: «Quem não podia faltar não faltou! O meu ex sempre presente, é no casamento, é no aniversário e será que será depois? Quem sabe…»

«A verdade é que quando a gente namorava ele não dava as caras, agora que somos exs ele está sempre presente! Está cheiroso, fica Longe de mim!», acrescenta Francielle.

