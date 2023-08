Casamento Marcado – Em sofrimento, Pollyanna vê-se obrigada a automedicar-se! Saiba porquê

Há 45 min

Pollyanna partilhou uma Story na sua página de Instagram onde revela estar a passar por uma fase dolorosa devido à doença que lhe foi diagnosticada. A ex-pretendente contou recentemente ter sido diagnosticada com um cancro nos ovários. Desde a revelação, Pollyanna não tem divulgado novas atualizações do seu estado de saúde, para além de ter adiantado que está a aguardar a cirurgia.

Sobre a doença, a ex- pretendente contou que começou a sentir dores e que o diagnóstico do tumor coincidiu com o início das gravações do Casamento Marcado.

Atualmente, Pollyanna encontra-se a aguardar cirurgia, no entanto, revelou que se tem visto obrigada a automedicar-se para suportar as dores que o tumor lhe provoca: «Quando você tem de se automedicar para suportar as dores e enjoos que um teratoma provoca», escreveu a ex-pretendente na legenda da foto onde mostra os comprimidos.