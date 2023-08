Casamento Marcado – Fernando mostra-se em festa com Bruno, marido de Lúcia… sem Lúcia! Saiba tudo

Há 13 min

Fernando Rodrigues partilhou na sua página de Instagram, na passada segunda-feira, dia 21 de agosto, uma Story onde surge na Festa de Corroios ao lado de Bruno Oliveira, o marido de Lúcia Bala, ex-protagonista do Casamento Marcado.

Tanto Fernando Rodrigues como Bruno Oliveira vivem na margem sul e, talvez, por isso, se tenham encontrado nesta festa popular que decorreu nessa zona.

Apesar de Fernando Rodrigues não ter encontrado o amor no programa, Lúcia Bala mantém uma relação com Bruno Oliveira, com quem deu o nó no programa. O casal surge muitas vezes junto, no entanto, devido a distância que os separa, acabam por passar algumas temporadas em cidades diferentes. Bruno Oliveira surgiu nesta festa sem Lúcia Bala, que através das redes sociais, mostra estar no Algarve.

