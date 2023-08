Casamento Marcado - Joel Dias lamenta: «Não dá para voltar atrás no tempo…». Saiba tudo

Há 31 min

Joel Dias partilhou na sua página de Instagram um Story com uma foto sua a preto e branco: «Não dá para voltar atrás no tempo…», escreveu na legenda. Sem ser explícito a que se refere, a foto partilhada pelo ex-protagonista parece ser durante a sua participação no Casamento Marcado e, nesse sentido, pode-se inferir que este esteja a recordar uma boa memória no programa.

A questão é: Será que o ex-protagonista, com esta afirmação, quererá dizer que hoje tomaria outras decisões? Lembramos-lhe que Joel acabou por decidir não casar com Patrícia no altar, deixando a noiva «pendurada». A relação entre os dois, segundo consta, não ficou a melhor e desde a última vez que apareceram juntos, na reunião final do programa, mostraram não manter uma amizade pelo menos.

Veja na galeria em cima a partilha feita pelo ex-protagonista.