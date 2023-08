Casamento Marcado – Márcia divulga nova foto íntima com namorado: «Quando o teu namorado te apanha desprevenida». Veja a foto

Há 32 min

Márcia Silva, ex de Fernando, partilhou uma Story na sua página de Instagram, onde se mostra ao lado do namorado. A ex-pretendente do Casamento Marcado mostra-se sentada ao lado do namorado na foto e foi este que acabou por registar o momento. «Quando o teu namorado te apanha desprevenida», escreveu Márcia na legenda da foto.

A ex de Fernando tornou público recentemente este namoro, no dia da festa de aniversário de Francielle Rodrigues, também ela ex-pretendente do programa. Desde esse dia que o casal tem partilhado vários registos juntos nas redes sociais, nos quais se mostram rendidos à paixão.

