Há 2h e 59min

Maria Cerqueira Gomes vestiu-se a rigor para mais um Casamento Marcado. Foi no passado sábado que mais um casamento se concretizou: Paulo e pela Pollyanna.

A cerimónia passou-se num ambiente campestre e Maria Cerqueira Gomes escolheu um look requintado e floral para a ocasião mas com um pormenor que fez toda a diferença: o chapéu, que completou o look na perfeição.

Veja as imagens!