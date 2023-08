Casamento Marcado – O aniversário de arromba de Márcia! Fotos e danças sensuais na celebração dos 34 anos! Veja tudo

Há 27 min

Márcia Silva celebrou no passado domingo, dia 27 de agosto, o seu 34º aniversário. A ex-pretendente tem estado bastante ativas nas redes sociais e no dia do seu aniversário não foi exceção. Márcia partilhou vários momentos deste dia especial e fez questão de mostrar o seu lado mais ousado na celebração das 34 primaveras. Em destaque nas suas partilhas neste dia, esteve um momento em casal, onde o namorado da ex-pretendente lhe preparou uma surpresa especial. Os dois mostram-se apaixonados na foto que partilharam a beijarem-se, num cenário bastante romântico. Nesse mesmo cenário, Márcia acabou por partilhar também uma foto sua sozinha, onde surge numa pose bastante ousada.

Neste dia especial, Márcia fez também questão de partilhar qual a prenda que recebeu do namorado e, nessa mesma partilha, deixou algumas palavras ao companheiro: «Quero agradecer a Deus por te ter colocado na minha vida, pela paciência que tens para mim e para tudo o que me rodeia. Contigo cada dia se torna melhor. Adoro-te», escreveu.

Mais tarde, Márcia partilhou ainda um vídeo seu a dançar de forma ousada, sendo a segunda vez em pouco tempo que a ex-pretendente mostra este seu lado mais sensual numa dança nas redes sociais.

Veja o vídeo: