Casamento Marcado: O que é feito de Patrícia, a noiva rejeitada por Joel no altar? Saiba tudo

Há 25 min

Patrícia Teixeira foi uma das pretendentes de Joel Dias no Casamento Marcado e acabou por ser a noiva do jovem no dia do seu casamento.

A jovem de 22 anos vestiu-se de branco e subiu ao altar, preparada para casar com o protagonista, no entanto, nem tudo correu como esperava. Joel acabou por decidir não avançar com o casamento, apenas comunicando essa vontade a Patrícia no altar, em frente de todos.

O momento foi de tensão e Patrícia não conseguiu esconder a revolta que sentiu ao ser surpreendida com esta vontade do protagonista.

Nos últimos tempos, Patrícia tem partilhado algumas fotos suas na sua página de Instagram e, ao que tudo indica, tem continuado a aproveitar a vida enquanto solteira.

Veja na galeria em cima várias fotos partilhadas pela jovem!