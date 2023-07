Há 36 min

Num casamento ao estilo «campestre» como sempre idealizou a protagonista Regina, esta deslumbrou num vestido saído dum autêntico «conto de fadas».

De branco, num vestido volumoso com tules e corte cai-cai com mangas, Regina deixou tudo e todos sem palavras.

A escolha do bouquet combinou perfeitamente com o desenho do vestido.

Veja aqui.