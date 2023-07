Casamento marcado: Pollyanna, noiva de Paulo, responde à pergunta de milhões: «Estão juntos?»

Há 57 min

Paulo Teixeira, esteve presente na manhã, 10 de julho, no programa «Dois às 10», onde falou sobre a sua prestação no programa «Casamento Marcado».

Foi no passado sábado passado, que assistimos ao casamento de Paulo com Pollyana. O protagonista esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, onde contou alguns detalhes sobre como está o casamento mas não esclareceu o que todos querem saber: se estão realmente juntos.

Foi através das redes sociais que, Pollyana, submeteu-se à resposta de perguntas dos fãs, das quais surgiram: «Pergunta de milhões: estão juntos?». «Muitas boas lembranças juntos. De bons dias de gravações com pessoas incríveis», respondeu Pollyana, sem dar muitas respostas.

Outro seguidor questionou: «Tu e o Paulo estão bem?», ao qual respondeu: «Eu estou bem e o Paulo também 😊». Pollyana continuou sem dar as respostas concretas. Será que ainda estão juntos?