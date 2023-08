Casamento Marcado- Pollyanna revela detalhes sobre o amor da sua vida. Saiba tudo.

Há 28 min

Pollyanna, ex-pretendente de Casamento Marcado com quem viveu um romance com Paulo, recorreu ao Instagram para responder a várias questões do seus seguidores.

À pergunta: «Você já encontrou o amor da sua vida?» Pollyana responde: «Por pura coincidência hoje eu descobri que ainda não… Quase me enganei!».

Recordamos que Pollyana e Paulo não resultaram enquanto casal mas conseguiram ainda, na Reunião Final do programa Casamento Marcado, ficar amigos.

