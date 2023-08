Casamento Marcado – Regina incendeia redes sociais com foto em biquíni e arranca comentários: «Estás em forma»

Há 32 min

Regina Costa partilhou uma foto na sua página de Instagram onde surge a pousar em biquíni e a publicação não passou indiferente aos que a seguem na rede social.

«Linda Maravilhosa», «Gira 😉», « Beleza🔥🔥🔥😘😘😘», « Credo amiga estás em forma 🤣😂🤣», «Muito bonita», são alguns dos comentários que se pode ler.

Lembramos que Regina Costa participou no programa Casamento Marcado com o objetivo de encontrar o amor, no entanto, acabou por não concretizar o matrimonio com nenhum dos pretendentes. Na sua vida após o programa, a ex-protagonista, até agora, não revelou ter iniciado nenhuma relação amorosa, pelo que se presume que continue à procura do amor.