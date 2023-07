Casamento Marcado: Regina Rocha arrasa a posar de biquíni! Veja a imagem

Há 24 min

Regina, ex-protagonista do Casamento Marcado, que não casou, tem estado bastante ativa nas redes sociais e com novidades!

Foi no programa do Goucha, emitido dia 20 de julho, que a ex-protagonista contou sobre uma relação que teve de 14 anos com o pai da filha, que acabou por terminar 12 anos depois de se casarem.

Depois do divórcio, Regina acabou por encontrar de novo o amor, no entanto, conta que viveu durante 3 anos e meio uma relação tóxica com este parceiro: «Foi uma relação muito difícil. Era uma pessoa mais negativa, muito focada nela própria…», contou.

Agora, Regina mostra-se melhor que nunca. Foi através do Instagram que partilhou uma fotografia a posar de biquíni: «Let´s go to the beach (vamos para a praia)», escreveu na legenda. Veja a imagem!