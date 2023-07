Há 12 min

No Casamento Marcado, é dia de casar Regina, e esta escolheu para o seu casamento um estilo «campestre».

Maria Cerqueira Gomes voltou a surpreender, desta vez com um look romântico, fazendo um contraste perfeito entre as cores suaves do vestido com o verde da natureza presente no casamento.

Para detalhe, utilizou uma coroa de flores fazendo jus ao estilo da cerimónia.

