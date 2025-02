Catarina Siqueira arrasa com laços gigantes, mas a cor do vestido não passa despercebida

Este sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI assinala mais um ano de existência com uma gala de celebração que, como já é habitual, poderá acompanhar no seu ecrã A Gala do 32.º aniversário da TVI decorre no Casino Estoril e promete ser uma noite inesquecível, repleta de emoções e surpresas

Catarina Siqueira, a atriz que deu vida a Zezé em «Queridos Papás», marcou presença na passadeira vermelha que antecedeu a gala

A atriz escolheu a cor amarela para brilhar nesta grande noite. Um vestido que é sinónimo de “cheguei e destaquei”. O vestido destaca-se pela sua saia volumosa, mas o detalhe que merece o maior destaque são os dois laços gigantes nas alças do top. Catarina optou por levar o cabelo apanhado, para dar ainda mais ênfase ao poder do vestido.

