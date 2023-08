Catarina Siqueira confirma separação: «18 anos de uma história bonita…» Leia o comunicado!

Há 20 min

Depois de alguns rumores, Catarina Siqueira confirmou o fim da relação com Marco Campos. A atriz partilhou, esta quinta-feira, 3 de agosto, um comunicado nas redes sociais a dar conta da separação.

«Hoje, o dia amanheceu com a notícia que conseguimos resguardar há já largos meses. Antes que isto tome as proporções erradas... vamos lá», começou por escrever a ex-concorrente do Big Brother Famosos.

«Dezoito anos de uma história bonita que, agora, segue escrita de forma diferente. O amor tem mil formas de ser e esse permanece representado no respeito e enorme amizade que o Marco e eu temos um pelo outro», garantiu.

No comunicado, Catarina Siqueira fez questão de frisar que o foco está na filha, Luz, que têm em comum: «Seguimos certos e bem cientes de que o sentido de família vale mais do que qualquer coisa e é nessa base que construímos agora um novo caminho, separados. A Luz será sempre a nossa prioridade e, no que toca ao equilíbrio, está tudo muito certo».

«Obrigada por todo o cuidado que temos sentido, tanto da vossa parte como da comunicação social, que, até agora, se comportou connosco de forma irrepreensível», rematou.