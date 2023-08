Cátia Basílio desabafa sobre ser esposa de atleta: «Algumas vezes somos esquecidas»

Há 55 min

Cátia Basílio, ex-concorrente do Big Brother e o jogador de futebol brasileiro Victor Luiz Prestes foram pais recentemente a semana passada.

Através da rede social Instagram, a ex-concorrente desabafou sobre «Como é ser esposa de atleta?».

«Nós deixamos nossa própria vida de lado. Nós deixamos nossos de lado. Nós colocamos nosso próprio “eu” em segundo plano. Nós adiamos planos. Nós cancelamos planos. Nós perdemos momentos. Nós vivemos longe de todos. Nós nação conseguimos criar raízes em lugar nenhum, pois mudamos de endereço quase como mudamos de roupa. Nós conhecemos muitas pessoas, mas temos pouquíssimos amigos», começa por escrever.

«Algumas vezes somos esquecidas. Algumas vezes somos julgadas. Algumas vezes apontam o dedo como se tudo fosse mil maravilhas. Como se não tivéssemos o direito de reclamar de nada. Muitas vezes desejam boa sorte para os nossos maridos, mas esquecem que também iremos. Muitas vezes parabeniza os nossos maridos, mas esquecem que nós também estivemos por trás de tudo. Temos muitos momentos solitários. Eles viajam a trabalho, nós ficamos. Sozinhas. Em um lugar estranho. Temos que apreender a dançar conforme a banda toca. Quando vai chegando o fim da temporada, temos que lidar com a incerteza sobre o nosso próprio futuro, sem saber pra onde iremos e tendo que começar tudo de novo. E de novo. E de novo. Toda nossa vida em algumas malas. E o ciclo se repete», continua Cátia Basílio.

«Existem inúmeras partes boas, claro! É um privilégio! Mas, quando deitamos a cabeça no travesseiro e precisamos lidar com as coisas no nosso íntimo, sozinhas, dói. Dói não poder fazer planos. Dói não poder ter um lugar pra chamar de nosso. Dói perder momentos. Dói adiar planos. E às vezes também dói dividir alegrias com o mundo e sofrer as tristezas sem ninguém as imaginar», acrescenta.

Por fim, Cátia Basílio termina o desabafo numa mensagem de agradecimento e orgulho a todas as mulheres na mesma situação: «Esposas de atletas, vocês são a fortaleza “escondida!. Vocês são as força, o esteio, a rocha dos seus maridos. Que nós nunca esqueçamos quem nós realmente somos».

Veja aqui e percorra a galeria que preparámos para si.