Há 40 min

Cátia Basílio, ex-concorrente do Big Brother, mostrou pela primeira vez o rosto do filho bebé, o pequeno Santiago, que nasceu no passado mês de julho.

Nas stories do Instagram, Cátia Basílio mostrou o rosto do bebé com uns óculos de sol, que a própria já admitiu terem sido difíceis de encontrar.

«Oi pexual», escreveu a ex-concorrente na legenda da fotografia. Percorra a nossa galeria e veja esta e outras imagens do bebé e da gravidez de Cátia Basílio.