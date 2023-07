Cátia Basílio responde à questão: «Como te sentes após o parto?». Saiba tudo!»

Há 40 min

Cátia Basílio, ex-concorrente do «Big Brother» foi mãe pela primeira vez do pequeno Santiago. A novidade foi avançada pela própria na passada quinta-feira, através de uma publicação nas redes sociais.

Foi através do Instagram que uma seguidora questionou como esse sentia após o parto. Cátia Basílio publicou um storie em resposta à pergunta.

«Uma nova mulher, com outras preocupações, outras prioridades, já nada tira a minha paz tão fácil, a conhecer o meu NOVO corpo, a aceitar as minhas mudanças, a aceitar as minhas estrias, os meus kilos a mais. Saber que eu farei de tudo para me sentir bem comigo, mas aceitar as minhas mudanças. Graças a elas, o Santiago está aqui», frisou.