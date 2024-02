Há 3h e 46min

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, Rita Pereira marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

A atriz é uma das convidadas e o seu look deixou todos de boca aberta. Rita Pereira contou ao apresentador João Montez todos os pormenores do look, idealizado por ela.

Além do vestido, a artista chamou à atenção com um chapéu e um colar muito chamativos.