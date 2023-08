Há 58 min

Chegou o grande dia para Andreia Filipe! A ex-concorrente casa-se hoje, 4 de agosto, com Ricardo Fernandes. Deste amor, já resultou um filho, Rodrigo.

Na véspera do casamento, Andreia Filipa esteve em direto no TVI Extra e revelou detalhes da cerimónia. Veja aqui!

No início desta tarde, Andreia esteve em direto na sua página oficial de Instagram e partilhou com os seguidores que a acompanham as primeiras imagens do seu casamento!