Chocante! António Leal e Silva surge de saia na Gala de aniversário da TVI

Este sábado, dia 22 de fevereiro de 2025, decorre a gala do 32º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

António Leal e Silva é um dos comentadores do V+ Fama e surpreendeu todos a surgir de saia! O também júri do programa «Funtástico» marcou pela irreverência e diferença nesta grande festa.

Atores, apresentadores, jornalistas, entre muitas outras caras bem conhecidas da estação de Queluz de Baixo, juntam-se para comemorar esta data tão especial.

Explore esta galeria com fotografias ao pormenor deste look.