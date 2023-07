Cláudio Alegre faz desabafo de férias com Cristiana e o filho: « O amor é muito mais simples do que muitas pessoas pensam»

Há 3h e 0min

Cristiana Jesus, e Cláudio Alegre, ex-concorrentes da Casa dos Segredos, encontram-se de férias em Punta Cana e têm partilhado vários registos da viagem nas suas contas pessoas do Instagram.

Cláudio Alegre partilhou no Instagram um vídeo com a mulher e o filho: «Na verdade, o que os nossos filhos vão recordar no futuro é se no meio daquela confusão e das nossas infinitas obrigações, tu te lembraste deles e lhes deste um pouco de tempo e carinho.», começou por escrever na legenda.

«Faz o teu filho ver em cada momento que ele é a tua prioridade. O amor é muito mais simples do que muitas pessoas pensam, e mora num abraço mais apertado, numa palavra de coragem, e no coração de todos nós.», concluiu.

Veja o vídeo!