Cláudio Alegre partilha vídeo em lágrimas a pedir ajuda: «Grito alto para me ouvirem». Saiba tudo

Há 16 min

«Eu assumo que não sou forte, assumo que nem sempre consigo segurar o barco em tantas frentes. Eu admito que também sou fraco, admito que também sofro em silêncio, admito que tem sido o pior ano da minha vida e que só Deus tem me acompanhado nesta batalha de conflitos interiores. Grito alto para me ouvirem dizer que não sou o ser perfeito, não sou o Pai perfeito, não sou o esposo perfeito e muito menos o filho perfeito», começou por escrever na publicação que fez na passada terça-feira, dia 22 de agosto.

«Eu tenho engolido todas as minhas inseguranças, todas as minhas dúvidas e medos. Tenho segurado tanta coisa sozinho e tenho tentado estar em tantas frentes que chegou uma hora que a minha saúde mental foi dando alguns sinais. Não tenho vergonha, eu procurei ajuda, eu gritei por ajuda muitas vezes, mesmo não sendo ouvido! Eu gritei tanto em silêncio porque dei prioridade aos outros, porque preferi pedir ajuda em silêncio porque ninguém percebeu que o meu silêncio deu cabo de mim, ninguém percebeu que o meu silêncio tirou-me o brilho do meu olhar. Eu pedi ajuda! Eu recorri a psiquiatras! Eu recorri a psicólogos! Tentei de tudo para me sentir em paz. Tentei o impossível carregando um mundo e os problemas dos outros às minhas costas! Eu dei sinais, aliás, tudo à minha volta era e sempre foi um sinal que eu não estava e que eu não estou bem!», prosseguiu.

«Tu nunca poderás viver com a minha dor, nunca poderás sentir aquilo que eu sinto e eu tão pouco aquilo que tu sentirás. Eu gritei! Gritei tão alto, mas em silêncio! Prometi a mim mesmo que amanhã acordaria e seria um dia melhor. Também prometi que faria os possíveis e impossíveis para aprender a conviver com aquilo que tenho sentido ao longo destes anos. Prometi sim, mas admito que não quero ser mais forte a tempo inteiro. Eu quero só um pouco de compreensão, compreensão essa que eu preciso de aprender novamente a sobreviver com algo que afeta tanto a minha saúde mental!», acrescentou.

«E sim, eu admito! Sou fraco, e está tudo bem! Somos todos filhos de Deus. Amanhã nunca será tarde para me levantar, limpar as lágrimas e se tiver que chorar novamente eu chorarei porque, este sou eu, por algures numa fase menos boa da minha vida. ✉️», rematou o algarvio.

Lembramos que nos últimos dias o ex-concorrente já tinha feito uma publicação que levantou suspeitas de uma crise na relação com Cristiana Jesus, não sendo a primeira vez que Cláudio Alegre se mostra fragilizado devido ao casamento.

Veja a publicação: