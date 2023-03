Há 54 min

Em «Queridos Papás», Sílvia (Sara Prata) chega ao local onde veio tratar de um assunto à boleia de Simão (Pedro Sousa). Olham-se com intensidade, quase a beijarem-se. Sílvia esquece-se do seu telemóvel no carro de Simão, com este a tocar com uma chamada de Paulo (Bruno Madeira).