Há 54 min

Maria Sampaio, Beatriz Barosa e Beatriz Costa vivem hilariante coincidência na Festa de Verão da TVI. As três atrizes do Festa é Festa escolheram looks muito brilhantes, com lantejoulas. Divertidas, brincaram com a situação: «Nós somos as manas da lantejoulas», «É muita necessidade de protagonismo…»

Percorra a galeria e veja as fotos

Fotos: DR e Rui Valido