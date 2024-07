Este sábado, dia 6 de julho de 2024, Matilde Reymão marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a festa de verão da TVI, no Myriad, em Lisboa.

A atriz optou por um look all black. Matilde Reymão vestiu uns calções e um top cai-cai que combinaram na perfeição com um cinto em laço que foi como 'a cereja no topo do bolo'. Para dar brilho ao visual usou uns brilhos lindíssimos da Stivali.

Percorra a galeria e veja as fotos de Matilde Reymão na festa de verão da TVI.