Como ele era e como ele é! Veja as mudanças na vida e no visual do cantor Carlos Costa

Há 56 min

Carlos Costa participou no reality show da TVI A Quinta, em 2016, no entanto, não só pela sua passagem pelo canal este é conhecido. O ex-concorrente é conhecido também pelo seu talento na música, sendo um cantor «de nome» em Portugal.

Mais afastado dos holofotes ultimamente, Carlos Costa deu início a um projeto pessoal e tem partilhado a nova fase da sua vida nas redes sociais. O cantor tornou-se Consultor Imobiliário e gere um império de casas para venda. Na sua página de Instagram são vários os vídeos que publica, onde dá palco ao seu negócio, e a verdade é que o cantor parece ter sucesso no ramo.

Para além das mudanças profissionais, Carlos Costa tem um novo look com o cabelo castanho. Moreno, mantém o seu cuidado com a aparência, sendo um homem cuidado e dedicado aos detalhes que fazem toda a diferença.

