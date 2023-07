Como se devem posicionar os noivos no altar? Saiba todas as dicas!

Há 4 min

Afinal, há uma razão bem particular de como devem os noivos posicionarem-se no altar.

Cláudia Teixeira, tem ajudado os protagonistas com várias dicas para planearem o casamento perfeito: desde planear a cerimónia, escolher o espaço do copo de água, as flores, o bolo, o vestido, entre tantas outras coisas.

Em conversa com Cláudia Teixeira, a Wedding Planner acabou por nos desvendar uma das coisas mais importantes no inicio da cerimónia. A Wedding Planner explicou-nos como devem os noivos posicionarem-se no altar: «A noiva deve entrar do lado esquerdo do pai e sentar-se do lado esquerdo do marido. Depois do casamento, a noiva deve passar a estar sempre do lado direito do marido».

Já sabia desta curiosidade?