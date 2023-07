Como seria o filho de Flávio Furtado? Veja a fotografia!

Há 30 min

No TVI Extra, Flávio Furtado foi surpreendido pela equipa do programa com uma imagem que mostra, segundo uma aplicação de Inteligência Artificial, como seria o seu filho

As imagens deixaram o estúdio a rir às gargalhadas e, mais tarde, Flávio Furtado fez questão de partilhar na sua página de Instagram.

«A inteligência artificial diz que seria assim», escreveu o comunicador na descrição.

No mesmo programa, também foi feita uma previsão de como seria um filho de Helena Isabel! Recorde a reação da comentadora.

Percorra a galeria e veja a imagem partilhada por Flávio Furtado.