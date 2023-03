Há 3h e 10min

Tiago Teotónio Pereira, o ator que dá vida a Xavier em «Queridos Papás», é pai de uma bébé linda.

Camila, de 1 ano de idade, é fruto da relação do ator com Rita Patrocínio, irmã da apresentadora Carolina Patrocínio. O casal começou a namorar no início de 2021 e está noivo desde agosto desse mesmo ano.

