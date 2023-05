Há 33 min

Esta quinta-feira foi noite de festa na casa d'O Triângulo e se na quarta-feira o Mestre tinha surpreendido pela negativa os concorrentes com a «Festa do Nada», desta vez aconteceu a «Festa do Tudo».

Os nossos concorrentes vestiram-se a rigor para uma noite de arromba, onde não faltou cor, música e muita animação, numa altura em que se aproxima mais uma (dupla) expulsão.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja as imagens desta festa. Qual o seu look preferido?