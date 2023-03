Corpo invejável de Francisca Cerqueira Gomes deixa seguidores rendidos

Há 54 min

Francisca Cerqueira Gomes, a atriz que deu vida a Filipa em «Festa é Festa», partilhou com os seus seguidores do Instagram, fotos da campanha da nova coleção da marca Drope.

A atriz, também modelo, é uma das caras desta nova coleção. A acompanhar as fotografias a atriz e modelo escreveu: "The coolest campaign is finally out @dropeclothing".

Maria Cerqueira Gomes, a mãe da jovem comentou a publicação escrevendo: "Tão bonita ". Podemos ler mais comentários como: "How are you real?! ", "Tão orgulhosa de ti!! Mereces o mundo kika ", "Girllll you’re unreal!! ", "absolutely beautiful girl ", entre outros.

Veja mais fotos de Francisca Cerqueira Gomes e alguns momentos da atriz na novela «Festa é Festa».